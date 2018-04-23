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Срочная новость

Франция

От протестов к ликованию

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От протестов к ликованию

От протестов к ликованию
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Euronews
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Прямо во время манифестации представители армянской общины французского Лиона услышали новость об отставке премьера Сержа Саргсяна — именно этого активисты добивались полторы недели:

«Мы так тронуты, так взволнованы. Мы ведь уже потеряли голос — несколько дней кричим в поддержку народа Армении».

«Если ты возглавляешь страну, ты должен быть готов отдать ради неё всё, включая свою жизнь. А он поступал совершенно иначе, используя все богатства и энергию армян в своих собственных интересах».

Произошедшее сразу же назвали «бархатной революцией» — бескровной сменой власти. Протесты в самой Армении и среди диаспоры за рубежом продолжались 11 дней.

«Молодёжь Армении совершила бархатную революцию, без стычек с полицией. Когда они встречали полицейских, то поднимали руки. Армения — не Украина или какая-нибудь другая страна. Мы совершили бархатную революцию».

«Армянская молодёжь, студенты показали свою силу, свою приверженность политическим действиям, устремлённость в будущее».

Как и в Армении, акция протеста в Лионе быстро превратилась в ликование.