Наблюдение за качеством воздуха – непростая задача для охраны здоровья населения

За год в Европе более 500.000 человек умирают из-за проблем со здоровьем, вызванных загрязнением воздуха. Это может показаться странным, ведь главные новости о проблеме атмосферного загрязнения приходят, как правило, из Индии и Китая. Но, согласно последним данным Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), нельзя сбрасывать со счетов то, что происходит в непосредственной близости к нашему дому: только в 2014 году статистика отметила 534.471 преждевременную смерть в 41 стране Европы из-за загрязнения воздуха.

Транспорт в значительной мере становится источником микрочастиц, которые способны проникать в лёгкие, причиняя ущерб здоровью. Хотя двуокись азота и смог от электростанций, промышленных предприятий и домохозяйств также вносят значительный вклад в атмосферные выбросы по всей Европе. Экономические потери от этих смертей, согласно первому проведённому в регионе исследованию ВОЗ, в 2010 году составили около 1,3 триллиона евро. Эта сумма составила почти 10% от ВВП всего Евросоюза за 2013 год.

В последнее время ситуация несколько улучшилась. Но трудно поверить в то, что 85% городского населения в странах Евросоюза, как указывает ЕАОС, подвержены риску более высокого уровня загрязнения воздуха микрочастицами, чем тот, что рекомендован ВОЗ.

«Общество не должно расплачиваться за последствия загрязнения воздуха, – заявил исполнительный директор ЕАОС Ханс Брюинккс. – Отрадно видеть, что многие европейские правительства и, в частности, власти мегаполисов занимают активную позицию в деле защиты здоровья населения, улучшая качество воздуха».

Никогда прежде задача контроля уровеня атмосферного загрязнения не стояла настолько остро. Это связано с распространением информации для принятия эффективных мер. Проект «Коперник», программа Евросоюза по мониторингу состояния планеты Земля, сотрудничает с государственными органами и законодателями для обмена информацией, которая позволит разротать новые законы и эффективно реагировать при возникновении чрезвычайной ситуации в окружающей среде.

Европейские страны могут сделать многое, чтобы ограничить вредные выбросы в атмосферу в крупных городах. «Долгое время информация о качестве воздуха была доступна лишь узкому кругу специалистов. Но сегодня и у широкой публики появилось желание побольше узнать об этом», – рассказывает Винсент-Анри Пеш, глава Службы мониторинга атмосферы проекта «Коперник». «Наша Служба мониторинга атмосферы предоставляет данные и их анализ для того, чтобы общенациональные и муниципальные органы власти могли принимать информированные решения с учетом более широкого европейского контекста и переноса загрязняющих веществ на средние и большие расстояния».

Скиншот с сайта http://rigaairtext.lv

На уровне муниципалитетов в Европе уже давно понимают важность качества воздуха: здесь существуют целые сети мониторинга, которые следят за «грязными» производствами. Все чаще появляются предупреждения для граждан о возможных предстоящих выбросах. Существует, например, служба AirText, которая функционирует в британской столице Лондоне и, в последнее время, в Риге (Латвия): это приложение для смартфонов и текстовых сообщений, которое предупреждает зарегистрированных пользователей о том, что прогноз предсказывает предельный уровень загрязнения атмосферы, чтобы люди смогли вовремя отреагировать и свести к минимуму вредное воздействие. Достигается это с помощью комбинирования информации, предоставленной проектом «Коперник», с данными о местных источниках загрязнения. «Это хороший пример того, чего мы хотим добиться: Служба мониторинга атмосферы «Коперник» помогает разрабатывать эффективные системы для информирования людей о качестве воздуха, которым они дышат рядом с домом», – рассказывает Винсент-Анри Пеш.

Чтобы и в будущем информировать население и повышать уровень общественной осведомленности, в декабре 2017 года проект «Коперник» начал сотрудничать с euronews для создания ежедневного эксклюзивного 60-секундного прогноза качества воздуха. В эфире 10 языковых ТВ-версий euronews, анимированная карта Европы расскажет о качестве воздуха Службы мониторинга атмосферы в крупных европейских городах, с указанием индекса загрязнения от 1 (низкий уровень) до 5 (высокий). Этот эксклюзивный прогноз уже получают более 10 млн пользователей с момента запуска совместного проекта, а в разделе погоды на сайте euronews.com данные доступны на 12 языках.

Глава службы мониторинга атмосферы проекта «Коперник» отмечает, что несмотря на нашу привычку к традиционным прогнозам погоды, предсказание качества воздуха происходит в ином контексте: «С погодой вы ничего не можете поделать, её не изменишь. А вот для улучшения качества воздуха можно принять меры: можно, например, сделать выбор в пользу общественного транспорта и сократить количество автомобилей на дорогах. Власти также могут принять меры по сокращению источников выбросов в определенные дни, чтобы понизить отрицательный эффект».

Хотя загрязнение воздуха остается серьезной проблемой в Европе, все более пристальное внимание уделяется контролю его качества и, в целом, улучшению ситуации. Эта сфера быстро развивается, и сегодня существуют уже десятки приложений, которые охватывают отдельные города, или всю Европу, или даже весь мир. В Бельгии компания Vito разработала систему моделирования качества воздуха, которая помогает градостроителям, в то время как в Литве сейчас проходят испытания инновационного приложения для выявления симптомов аллергии. В Германии Heich Consult использует данные проекта «Коперник» для разработки мобильного приложения, которое будет информировать пользователей о качестве городского воздуха. Эта служба совмещает свежие данные с историческими, черпая информацию из многочисленных источников для предоставления обработанных результатов, причём, на первых порах – только для жителей чешского Брно. Уже этим летом программа DiscovAir в Греции позволит туристам следить за погодой, солнечной активностью, уровнем содержания пыльцы и, в целом, за качеством воздуха. Согласно задумке, это позволит людям провести отпуск с большим удовольствием и лучше распланировать своё пребывание в стране.

Прогресс налицо, но есть ещё многое, над чем придётся поработать. Работа местных служб мониторинга в сочетании с глобальными проектами таких поставщиков информации, как «Коперник», помогает в поиске эффективных решений. Когда эти интсрументы возьмут на вооружение как политики, так и широкие слои публики, это позволит нам занять активную позицию в борьбе за улучшение качества воздуха.