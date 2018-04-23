Фигурант дела о терактах в Париже Салах Абдеслам признан виновным в покушении на убийство полицейских в Бельгии. Брюссельский суд квалифицировал его действия как терроризм и приговорил его к 20 годам тюрьмы.
В Бельгии осуждён предполагаемый организатор терактов в Париже
В Бельгии осуждён предполагаемый организатор терактов в Париже
Абдеслам был задержан после перестрелки в столичном регионе Бельгии, где он скрылся после серии терактов в Париже 13 ноября 2015. Когда в марте 2016 правоохранители пытались проверить квартиру в коммуне Форе под Брюсселем, они были обстреляны из автоматов. По данным следствия, в этом доме находился Абдеслам. Тогда он вместе с сообщниками смог бежать и был задержан лишь через несколько дней в коммуне Моленбек.
Сейчас Салах Абдеслам находится во французской тюрьме в ожидании процесса по делу о нападениях в Париже. Его считают последним выжившим участником команды смертников, подготовленной группировкой "Исламское государство".