Предполагаемый организатор терактов в Париже осуждён в Бельгии

К 20 годам тюрьмы приговорён в Бельгии предполагаемый участник терактов в Париже за перестрелку с полицией. Брюссельский суд признал его виновным в покушении на убийство и квалифицировал действия подсудимого как терроризм.

В основе этого разбирательства — обстоятельства задержания Салаха Абдеслама в марте 2016 г., спустя несколько месяцев после терактов в Париже. Во время спецоперации полицейских обстреляли из автомата, несколько силовиков получили ранения.

Через пару дней Абдеслама всё же задержали, после чего 22 марта в брюссельском аэропорту и метро прогремели взрывы. Этот теракт называют реакцией на арест лидера исламистской ячейки.

В ассоциации жертв терактов V-Europe говорят о важности этого процесса для пострадавших и родственников погибших. «Мы видим, что это одна и та же ячейка и это всё детали одного пазла. Нужно рассматривать и оценивать эти события в совокупности», — объясняет со-основатель организации Филипп Ванштенкис.

Как передаёт наш корреспондент в Брюсселе Эсса Буканун, в рамках основного дела о терактах в Париже собираются допросить родственников предполагаемых террористов. Об этом «Евроньюс» рассказал источник, знакомый с делом Абдеслама. По его словам, следственные действия организованы в рамках подготовки к процессу, который должен стартовать в 2020-21 г.