"Юта Джаз" у себя дома обыграли "Оклахому Сити Тандер" и вышли вперед в четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Матч закончился со счетом 115:102. Первый период завершился в пользу "Оклахомы". "Тандер" опережали соперников на восемь очков. Но уже во второй четверти "Джаз" перехватили лидерство, а в третьей укрепили преимущество. Последний период закончился практически с равным счетом.
НБА: "Юта" вырвалась вперед
НБА: "Юта" вырвалась вперед
Больше всех своей команде помог Рикки Рубио из "Юты". Он оформил трипл-дабл из 26 очков, 11 подборов и 10 передач. Еще два игрока записали на свой счет дабл-дабл – Донован Митчелл и Руди Гобер. 23 очка команде противников принес Пол Джордж.
Счет в серии до четырех побед сейчас составляет 2:1 в пользу "Юты". В следующий раз команды встретятся 24 апреля на паркете "Джаз".