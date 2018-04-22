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США

Нападение на ресторан в Теннесси

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Нападение на ресторан в Теннесси

Нападение на ресторан в Теннесси
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Nashville Police Department/Handout via REUTERS
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Четыре человека погибли, три получили ранения в результате стрельбы в пригороде города Нэшвилл в штате Теннесси. По информации полиции, стрельбу открыл полуобнажённый 29-летний мужчина. Он был вооружён винтовкой типа AR-15.

Дон Аарон, представитель полиции Нэшвилла: "Согласно показаниям свидетелей, человек по имени Тревис Рейнкинг подъехал в своем пикапе. Вышел из него. Перед рестораном разговаривали люди. Он их застрелил. Затем зашел внутрь ресторана и там снова открыл стрельбу. Одни из посетителей был застрелен".

Стрелявшему удалось скрыться с места преступления, его поиски продолжаются.