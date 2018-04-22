Четыре человека погибли, три получили ранения в результате стрельбы в пригороде города Нэшвилл в штате Теннесси. По информации полиции, стрельбу открыл полуобнажённый 29-летний мужчина. Он был вооружён винтовкой типа AR-15.
Нападение на ресторан в Теннесси
Нападение на ресторан в Теннесси
Дон Аарон, представитель полиции Нэшвилла: "Согласно показаниям свидетелей, человек по имени Тревис Рейнкинг подъехал в своем пикапе. Вышел из него. Перед рестораном разговаривали люди. Он их застрелил. Затем зашел внутрь ресторана и там снова открыл стрельбу. Одни из посетителей был застрелен".
Стрелявшему удалось скрыться с места преступления, его поиски продолжаются.