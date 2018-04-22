Едет ли Панахи в Канны?

Приезд иранского кинорежиссера Джафара Панахи в Канны все еще возможен. Новый фильм режиссера "Трехликий" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля в этом году. Но до сих пор не известно сможет ли иранец лично представить свой фильм. Официально режиссер не может покидать страну.