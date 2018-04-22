Приезд иранского кинорежиссера Джафара Панахи в Канны все еще возможен. Новый фильм режиссера "Трехликий" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля в этом году. Но до сих пор не известно сможет ли иранец лично представить свой фильм. Официально режиссер не может покидать страну.
Едет ли Панахи в Канны?
Едет ли Панахи в Канны?
На Международном кинофестивале «Фаджр» в Тегеране нашему каналу удалось получить комментарии от министра культуры Ирана Аббаса Салехи по поводу возможного приезда Панахи во Францию:
"Работы мистера Панахи могут быть представлены на любых фестивалях в разных странах, что может позволить ему выиграть призы, но окончательного решения по его вопросу пока не принято"
"А есть ли какая-то надежда?", - спрашивает наш корреспондент.
"Посмотрим", - ответил министр.
В марте 2010 года Панахи был арестован и осуждён на шесть лет за антиправительственную деятельность. Позже срок ему был заменен на домашний арест, но режиссер все еще считается невыездным.