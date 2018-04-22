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Китай

Смертельный инцидент на воде

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Смертельный инцидент на воде

Смертельный инцидент на воде
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По меньшей мере 15 человек погибли, и еще два числятся пропавшими без вести в результате столкновения двух традиционных лодок на реке возле города Гуйлинь на юге Китая, сообщают СМИ страны.

Инцидент произошел в субботу днем, когда две традиционные лодки потеряли управление во время подготовки к соревнованиям к Празднику лета, в которых каноэ с украшениями в виде головы и хвоста дракона принимают участие в красочных мероприятиях на воде.

В результате инцидента в воде оказались около 60 человек, большинство из них были без спасательных жилетов.

Правоохранительные органы выясняют причины инцидента, ведется следствие. Отмечается, что местную полицию не уведомили о тренировочных заплывах, два человека из числа организаторов мероприятия задержаны.

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