По меньшей мере 15 человек погибли, и еще два числятся пропавшими без вести в результате столкновения двух традиционных лодок на реке возле города Гуйлинь на юге Китая, сообщают СМИ страны.
Смертельный инцидент на воде
Смертельный инцидент на воде
Инцидент произошел в субботу днем, когда две традиционные лодки потеряли управление во время подготовки к соревнованиям к Празднику лета, в которых каноэ с украшениями в виде головы и хвоста дракона принимают участие в красочных мероприятиях на воде.
В результате инцидента в воде оказались около 60 человек, большинство из них были без спасательных жилетов.
Правоохранительные органы выясняют причины инцидента, ведется следствие. Отмечается, что местную полицию не уведомили о тренировочных заплывах, два человека из числа организаторов мероприятия задержаны.