В Никарагуа начались похороны погибших в ходе антиправительственных беспорядков. По официальным данным, погибли 11 человек, оппозиция говорит о 25.
Ортега готов уступить протестующим
Ортега готов уступить протестующим
Людей возмутило повышение страховых отчислений на фоне понижения пенсий.
В телевизионном обращении президент страны Даниэль Ортега заявил, что реформа может быть отменена: "Представители, делегаты правительства сядут за стол переговоров. Главный вопрос, который будет обсуждаться, это социальное страхование. Нужно рассмотреть вопрос о его реформе. Нужна ли она вообще. И на основании этого принимать решение".
Для коррекции реформы социального страхования правительству придется провести переговоры с представителями частного бизнеса. Правительство утверждает, что реформа необходима для того, чтобы сбалансировать дефицитный бюджет.
Первыми протестовать начали пенсионеры, затем к ним присоединились студенты и наёмные работники.