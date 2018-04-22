Этап Red Bull Air Race в Каннах

Во Франции впервые в истории прошел этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race.

Этап в Каннах стал вторым в сезоне. В нем как и в первом - в начале февраля в Абу-Даби - победу одержал американец Майкл Гулиан. Вторым стал его соотечественник Кирби Чамблисс, а замкнул тройку австралиец Мэтт Холл. Действующий чемпион мира японец Ёсихидэ Муроя стал в Каннах только шестым.

Напомним, что пилоты Red Bull Air Race управляют скоростными легкомоторными самолётами, развивая скорость до 370 км/ч и испытывая перегрузки до 12g. По правилам гонки им нужно на скорость пройти отрезок трассы, отмеченный специальными надувными пилонами.