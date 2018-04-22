Туристам вновь открыт доступ на остров Мон-Сен-Мишель, где этим утром прошла полицейская операция по розыску неизвестного мужчины, который выкрикивал угрозы в адрес правоохранительных органов. В качестве меры предосторожности отсюда временно эвакуировали около 100 туристов, а сотрудники полиции прочёсывали территорию и осматривали все дома. Поиски велись и с вертолёта, но не дали результата.
Мон-Сен-Мишель вновь доступен
Мон-Сен-Мишель вновь доступен
Аббатство Мон-Сен-Мишель расположено на небольшом островке у самого берега на границе Бретани и Нормандии. Это одна из самых посещаемых достопримечательностей Франции и один из символов страны, полюбоваться которым стекаются туристы со всего мира.
Представители полиции уже выразили уверенность в том, что на острове разыскиваемого нет, и людям ничего не угрожает.