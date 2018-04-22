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Французская полиция эвакуирует туристов из аббатства Мон-Сен-Мишель

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Французская полиция эвакуирует туристов из аббатства Мон-Сен-Мишель

Французская полиция эвакуирует туристов из аббатства Мон-Сен-Мишель
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Французская полиция эвакуирует туристов из аббатства Мон-Сен-Мишель и разыскивает человека, который выкрикивал угрозы в адрес жандармов.

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