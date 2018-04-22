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Французская полиция эвакуирует туристов из аббатства Мон-Сен-Мишель

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Французская полиция эвакуирует туристов из аббатства Мон-Сен-Мишель

Французская полиция эвакуирует туристов из аббатства Мон-Сен-Мишель
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REUTERS/Stephane Mahe/File Photo
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Французская полиция эвакуирует туристов с острова Мон-Сен-Мишель, где расположено знаменитое аббатство. Как сообщают местные СМИ, рано утром в воскресенье неизвестный выкрикивал здесь угрозы в адрес правоохранительных органов, заявив, что намерен убить полицейского. Сейчас его активно разыскивают.

Аббатство Мон-Сен-Мишель расположено на небольшом островке у самого берега на границе Бретани и Нормандии. Это одна из самых посещаемых достопримечательностей Франции, один из символов страны, полюбоваться которым стекаются туристы со всего мира.

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