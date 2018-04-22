Французская полиция эвакуирует туристов с острова Мон-Сен-Мишель, где расположено знаменитое аббатство. Как сообщают местные СМИ, рано утром в воскресенье неизвестный выкрикивал здесь угрозы в адрес правоохранительных органов, заявив, что намерен убить полицейского. Сейчас его активно разыскивают.
Французская полиция эвакуирует туристов из аббатства Мон-Сен-Мишель
Сейчас воспроизводится:
Французская полиция эвакуирует туристов из аббатства Мон-Сен-Мишель
© Copyright :REUTERS/Stephane Mahe/File Photo