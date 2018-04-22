В США на 50-м году жизни скончался актер и стендап-комик Верн Тройер. Сообщение об этом опубликовала семья актера в его соцсетях.
Не стало "Мини-мы"
Не стало "Мини-мы"
По данным сетевого ресурса TMZ, недавно актер был госпитализирован из-за отравления алкоголем. В сообщении семьи причина смерти не называется, но отмечается, что депрессия и суицид — это очень серьезные проблемы. В прошлом Тройер не раз проходил лечение от алкогольной зависимости.
Актер родился с генетическим нарушением, его рост составлял около 80 см.
Среди его самых известных ролей — миниатюрный клон доктора Зло в фильмах об Остине Пауэрсе и Крюкохват в «Гарри Поттере» и карлик Перси в «Воображариуме доктора Парнаса».