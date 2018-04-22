Королева Елизавета II впервые дала старт Лондонскому марафону. Специальная кнопка была установлена на территории Виндзорского замка. Несмотря на рекордно жаркую для этого времени погоду, в соревнованиях приняли участие более 40 тысяч человек.
Марафон, жара и королева
Марафон, жара и королева
Кенийский бегун Элиуд Кипчоге третий раз в своей карьере празднует победу на этом марафоне. Его результат - 2 часа и 4 с половиной минуты. Второе время показал Тола Шура Китата из Эфиопии. Он отстал от победителя лишь на полминуты. Третьим стал британец Мо Фара.
Среди женщин лучший результат – у кенийки Вивиан Черуйот, уложившейся в 2 часа и 18 с половиной минут. Второе место у ее соотечественницы Бриджит Косгей. Замыкает первую тройку эфиопка Таделех Бекеле.