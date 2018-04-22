В столице Малайзии Куала Лумпуре застрелен палестинский инженер Фади Мохаммад аль-Батш. Сообщается, что двое неизвестных открыли по нему огонь прямо на улице, сделав 10 выстрелов. Отец погибшего уже объявил в убийстве израильскую разведку. Эту версию не исключают и официальные лица Малайзии.
В Малайзии убит палестинский инженер
В Малайзии убит палестинский инженер
«Он был экспертом в области ракетостроения, и вполне возможно, что к его смерти причастна одна из иностранных разведывательных организацией», – заявил вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди.
35-летний палестинец принадлежал движению ХАМАС и занимался, по данным СМИ, усовершенствованием ракет, которыми обстреливают Израиль с территории сектора Газа.
«Единственная сторона, которая несёт ответственность за все убийства образованных людей, – это израильский "Моссад", поскольку они знают, что Палестину освобождают образованные люди, – утверждает дядя убитого. – Он был палестинским и арабским учёным, он был удостоен премии премьер-министра Малайзии за работы в области электроники».
Между тем, израильские власти уже отвергли обвинения в причастности своей страны к убийству инженера, заявив, что речь идёт о междоусобице среди палестинцев.