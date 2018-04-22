У Макрона нет плана "Б" относительно Ирана

Президент Франции не считает ядерную сделку с Тегераном "идеальной", но убежден, что альтернативы ей нет. Об этом Эммануэль Макрон заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, показанному в преддверие его трехдневного визита в США.

На вопрос журналиста, будет ли ошибкой со стороны Дональда Трампа отказаться от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), Макрон ответил: "В том, что касается иранской ядерной программы, есть ли у нас варианты лучше? Я таких не вижу. У меня нет плана "Б" относительно иранского атома, мы будем обсуждать этот вопрос. Давайте сохраним рамочное соглашение с Ираном, потому что оно лучше, чем ситуация с Северной Кореей"!

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН

(Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий предусматривал отмену санкций ООН, США и ЕС в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль.

12 января этого года Трамп заявил, что США прекратят участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения.