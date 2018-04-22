Мировые звезды спели для Елизаветы II

Звезды британской и мировой эстрады спели для королевы Великобритании в субботу в честь ее 92-го дня рождения.

В это году, отмечают обозреватели, Елизавета II нарушила традицию, следуя которой обычно проводила день рождения в кругу семьи и не участвовала в публичных мероприятиях. На концерт она пришла в сопровождении принца Уэльского Чарльза, который сказал "Ее Величеству и просто мамочке" несколько теплых слов, герцога Кембриджского Уильяма, который сидел рядом с ней, принца Гарри и его невесты.

Организованный в лондонском Альберт-холле концерт продолжался полтора часа. На сцену поднялись Том Джонс, Крейг Дэвид, Люк Эванс, австралийская дива Кайли Миноуг, а также Стинг в дуэте с американским регги-исполнителем Шэгги. Во время их выступления на установленных над сценой экранах показывали кадры хроники с изображением Ее Величества в молодости.

Незадолго до завершения программы принц Гарри вышел на сцену Альберт-холла, чтобы поздравить бабушку и объявить о начале работы благотворительного фонда стран Содружества (The Queen's Commonwealth Trust), главой которого он был назначен на этой неделе и цель которого - поддержать устремления молодежи 53 стран. На концерте была замечена и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По традиции, ранее в субботу офицеры Королевского эскадрона конной артиллерии устроили пушечный салют в лондонском Гайд-парке. Залпы пушек гремели и на берегу Темзы, и в Виндзоре, где находится загородная резиденция британского монарха.

Официальное празднование, предусматривающее проведение парада и народных гуляний, проводится во вторую субботу июня, когда устанавливается теплая солнечная погода.