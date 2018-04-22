Боб Юнгельс из команды Quick Step в одиночестве завершил гонку "Льеж-Бастонь-Льеж". Ближайшего соперника Майкла Вудса люксембургский спортсмен опередил на 37 секунд. Третьим стал француз Роман Барде, показавший то же время, что и канадец.
Боб Юнгель и "Старая леди"
Боб Юнгель и "Старая леди"
Среди женщин первой финишную черту пересекла победительница прошлого года Анна Ван дер Бреген, которая всего несколько дней назад показала лучшее время в гонке "Флеш Валонь". Вместе с ней на пьедестал почета поднялись австралийка Аманда Спратт и еще одна представительница Нидерландов Анемик Ван Флёйтен.
"Льеж-Бастонь-Льеж" входит пятерку самых известных однодневных гонок, которые еще называют монументальными. Она начала проводиться раньше остальных, за что получила неофициальное название "Ля Дойенн", или "Старая леди".