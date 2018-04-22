По принципу "всех на всех"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов рассмотреть вопрос об обмене двух пересекших границу греческих солдат на восьмерых военнослужащих, бежавших из Турции в Грецию после провала путча 2016 года.

"Они попросили вернуть им солдат, а мы ответили: «Прежде, чем обращаться к нам, верните военнослужащих-членов FETO, участвовавших в заговоре против нашего государства. Если вы это сделаете, мы подумаем", - заявил Эрдоган.

В начале марта 2018 года греческие военнослужащие, патрулировавшие границу в районе реки Марица, в сложных погодных условиях пересекли границу и были арестованы. Власти Греции сразу сообщили, что не допустят попытки обменять их на турецких солдат, попросивших политическое убежище.

"Эти два дела нельзя назвать равноценными, где в одном из них греческих офицеров задержали безосновательно и на долгий срок, а в другом турецких граждан, которые обратились на убежищем в Греции - я подчеркиваю - в соответствии с международным правом оно было предоставлено. Это два абсолютно разных дела, и это нужно четко понимать", - заявил президент Греции Прокопис Павлопулос.

В свою очередь министр национальной обороны Греции Панос Камменос написал в своем твиттере:

"Когда я говорил о том, что греческих солдат фактически взяли в заложники, все стали нападать на меня. Но к сожалению, это "предложение об обмене" подтвердило мою теорию. Греция выступает на мирное сосуществование во благо обоих народов. Единственно правильное решение в данной ситуации - это освобождение наших солдат"