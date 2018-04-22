Антиправительственная демонстрация в Будапеште

Около 30 тысяч венгров вышли на антиправительственную демонстрацию в центре Будапешта. Противники премьер-министра Виктора Орбана собирались на акцию протеста уже вторую субботу подряд. Они протестуют против избирательного закона, который, по их мнению, обеспечил партии ФИДЕС подавляющее большинство в парламенте на прошедших выборах, и против засилья правительственной точки зрения в государственных СМИ.

Эстер Мак, участница демонстарции: «Виктор Орбан этого не скажет, поэтому весь народ должен это произнести: "Хоть наверху корабли, Волны внизу протекли, – Все ж море – владыка!"*».

Гергё Асталош, участник демонстрации: «К сожалению, ни предыдущие, ни эта, ни следующие демонстрации ничего не дадут. Мы просто хотим показать, приходя сюда, что есть много людей, которые не сдаются, не верят тому, что им говорят, и серьезно настроены выступать против того, что происходит в Венгрии».

Роберт Чакани, Евроньюс: «На демонстрацию пришли люди самых разных взглядов и чаяний. Кто-то из них не верит, что таким образом можно добиться результат, а другие, включая организаторов демонстрации, полагают, что раз улица заставила правительство отозвать заявку Будапешта на проведение Олимпийских игр 2024 г., улица заставила правительство отменить закон о запрете воскресной торговли, значит и сейчас должно получиться».

В демонстрации приняли участие известные оппозиционные политики, в том числе бывший кандидат в премьеры Гергель Карачонь и бывший премьер-социалист Ференц Дьюрчань.

Перед собравшимися выступил новоизбранный мэр города Ходмезёвашархей Петер Марки-Заи, который раскритиковал не только правительство, но и оппозицию: «Венгерскому народу нужна оппозиция, которая противостоит коррупции и запугиванию не только на словах, которая защищает всех венгров, национальные и европейские ценности, а не представляет наше будущее на стороне каких-то азиатских диктаторов».

*Строки из стихотворения Шандора Петёфи «Восстало море» (1848) в пер. Н.С. Тихонова.