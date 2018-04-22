«Барселона» в 30-й раз в своей истории выиграла Кубок Испании. В финале "Копа дель рей" она разгромила Севилью со счетом 5:0.
"Барселона" выиграла Кубок Испании
"Барселона" выиграла Кубок Испании
Каталонский клуб является самой титулованной командой в истории турнира. «Атлетик» из Бильбао завоевывал Кубок короля 23 раза, мадридский «Реал» – 19.
Также «Барса» впервые в своей истории завоевала этот трофей в 4 сезонах подряд. Такое не удавалось никому на протяжении 85 лет.
Голами в матче отметились Луис Суарес, Лионель Месси, Коутиньо и Андрес Иньеста. Последний, отвечая на вопросы журналистов в подтрибунном помещении, высказался о своем возможном уходе из стана каталонцев.
"Я объявлю о своем решении на следующей неделе. Сейчас я просто рад, что мы выиграли. Нам нужно закончить отличный сезон и дать нашим болельщикам повод для радости в оставшихся матчах", - заявил футболист.
Ранее китайские СМИ сообщали, что по завершении сезона 33-летний хавбек подпишет контракт на три года с клубом из Поднебесной "Чунцин Лифань", 90% акций которого принадлежит нынешнему владельцу футбольного клуба "Гранада" Цзян Личжану. Именно его СМИ называют организатором сделки.