Гориллы оказались на грани уничтожения

Многочисленные конфликты на востоке Демократической Республики Конго сказались катастрофически не только на гражданах страны, но и на местных приматах. Согласно недавнему репортажу журналистов британского телеканала Sky News, последние события привели к резкому сокращению численности обитающих в здешних лесах горилл, давно занесённых в Красную книгу. В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances в январе прошлого года, говорится, что их численность сократилась с 17 000 в 1995 году до примерно 3800 в 2017 году.