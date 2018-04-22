Около 1500 тысяч человек собрались в епископальной церкви св. Мартина в Хьюстоне на церемонии прощания с Барбарой Буш, супругой 41-го президента США и матерью 43-го.
Похороны Барбары Буш
Похороны Барбары Буш
Кроме мужа и сына покойной на панихиду пришли еще два экс-президента, Билл Клинтон и Барак Обама, их жены, а также супруга нынешнего американского лидера, Мелания Трамп.
Затем гроб с телом покойной был перевезён в университетский городок Колледж-Стейшен, в здание библиотеки, которая носит имя Джорджа Буша-ст. Здесь прошла церемония прощания для близких родственников.
Барбара Буш была похоронена на участке, примыкающем к библиотеке, рядом со своей дочерью Робин, скончавшейся от лейкемии в трехлетнем возрасте.