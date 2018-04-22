Акция памяти шведского музыканта Avicii (Авичи, наст. имя – Тим Берлинг) прошла на площади Сергельсторг в центре Стокгольма. Здесь собрались несколько сотен поклонников покойного диджея и композитора. Они почтили его память минутой молчания. Затем на площади зазвучала его музыка. Собравшиеся танцевали под нее и исполняли песни Авичи.
Акция памяти Avicii
Акция памяти Avicii
Музыкант скончался в возрасте 28 лет. Он был найден мертвым в столице Омана Маскате 20 апреля. Информация о причинах его смерти пока не обнародована, но известно, что Авичи в течение последних лет жизни страдал от острого панкреатита.
Тело музыканта будет доставлено на родину на следующей неделе.