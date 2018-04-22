Власти Армении подтвердили, что лидер оппозиции депутат парламента Никол Пашинян, а также двое других депутатов, задержаны полицией в воскресенье. Им вменяется нарушение общественного порядка, проявившееся в незаконном проведении собраний. Кроме них, в столице задержаны более 230 участников антиправительственной демонстрации, пытавшихся заблокировать движение на улицах Еревана. В стычках с полицией несколько человек были ранены.
В Армении задержан лидер оппозиции
В Армении задержан лидер оппозиции
Намеченные на этот день переговоры между премьером Армении Сержем Саргсяном и Николом Пашиняном не состоялись. Пашинян потребовал отставки Саргсяна, который в ответ заявил, что политическая сила, набравшая на выборах около 8% голосов, не может выступать от имени всего народа, и покинул место встречи. Пашинян, в свою очередь, заявил, что Саргсян неверно представляет себе ситуацию в стране и призвал своих сторонников продолжить акции гражданского неповиновения и усилить давление на правительство.
Между тем президент страны Армен Саркисян отметил, что ситуация достигла опасной черты, и призвал обе стороны конфликта к сдержанности.
Акции протеста начались в Ереване 13 апреля. Сторонники оппозиции выступают против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Они утверждают, что за недавними изменениями конституции, сделавшими Армению парламентской республикой и усилившими роль премьера, стоит стремление экс-президента сохранить власть в стране.