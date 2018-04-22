47-летняя Андреа Налес избрана председателем Социал-демократической партии Германии на внеочередном съезде в Висбадене. Она стала первой женщиной, возглавившей старейшее политическое образование страны. До сих пор она руководила фракцией СДПГ в Бундестаге, а раньше работала министром труда.
СДПГ впервые возглавит женщина
СДПГ впервые возглавит женщина
Считавшаяся фаворитом, Налес получила чуть больше 66 % голосов. Ее единственную соперницу - градоначальник Фленсбурга Зимоне Ланге - поддержали 27,6 % делегатов съезда.
В ходе часового выступления Налес пообещала взять курс на политический центр, уделить основное внимание развитию экономики и ситуации на рынке труда, а также разбить "стеклянный потолок" — невидимый и формально не обозначенный барьер, ограничивающий продвижение женщин по служебной лестнице.
Место председателя СДПГ оказалось вакантным в середине февраля после того, как в отставку ушел Мартин Шульц. Ему не простили проигрыша на выборах в Бундестаг и нарушения весомых политических обещаний, сделанных публично.
В ходе выступления политик также подняла тему отношений с Вашингтоном и Москвой. "Мы должны поддерживать отношения и с США, и с Россией, но при этом сохранять реализм", - сказала Налес в частности, добавив, что "немцы хотят быть хорошими соседями", в том числе для РФ.