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Афганистан

Мощный взрыв прогремел в Кабуле

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Мощный взрыв прогремел в Кабуле

Мощный взрыв прогремел в Кабуле
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Более 30-ти человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в столице Афганистана в воскресенье утром по местному времени. Не менее 50-ти человек получили при этом ранения. Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник, оказавшийся среди людей, пришедших к центру регистрации избирателей на западе Кабула. Как сообщают СМИ, ответственность за теракт уже взяла на себя группировка «Исламское государство». Позднее в городе Пули-Хумри прогремел ещё один взрыв, унёсший жизни шести человек.

Несколько дней назад в провинции Гур трое сотрудников избирательной комиссии были похищены талибами. Власти предлагали талибам принять участие в намеченных на октябрь выборах в окружные советы и в парламент страны, но группировка ответила отказом.