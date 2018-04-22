Мощный взрыв прогремел в Кабуле

Более 50-ти человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в столице Афганистана в воскресенье утром по местному времени. Десятки человек получили при этом ранения. Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник, оказавшийся среди людей, пришедших к центру регистрации избирателей на западе Кабула. Как сообщают СМИ, ответственность за теракт уже взяла на себя группировка «Исламское государство». Позднее в городе Пули-Хумри прогремел ещё один взрыв, унёсший жизни шести человек.