Уголовный суд Брюсселя выносит приговор Абдесламу

Приговор по делу Салаха Абдеслама и Софьяна Аяри вынесет в понедельник Уголовный суд Брюсселя. Единственному выжившему участнику парижских терактов ноября 2015 года и его сообщнику вменяется в вину вооруженное сопротивление бельгийской полиции в марте 2016 года. В результате перестрелки, за которой последовало задержание Абдеслама, трое полицейских были ранены.

В случае их признания виновными, двум подогреваемым грозит до 20 лет тюрьмы. По мнению истца, ассоциации жертв терроризма V-Europe, перестрелка 15 марта в брюссельском квартале Моленбек - звено в цепочке терактов от ноября 2015-го в Париже и Сен-Дени до 22 марта 2016-го в аэропорту и метро бельгийской столицы. Как сообщают бельгийские СМИ, Абдеслам не будет присутствовать при вынесении приговора.