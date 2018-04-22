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Бельгия

Уголовный суд Брюсселя выносит приговор Абдесламу

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Уголовный суд Брюсселя выносит приговор Абдесламу

Уголовный суд Брюсселя выносит приговор Абдесламу
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Приговор по делу Салаха Абдеслама и Софьяна Аяри вынесет в понедельник Уголовный суд Брюсселя. Единственному выжившему участнику парижских терактов ноября 2015 года и его сообщнику вменяется в вину вооруженное сопротивление бельгийской полиции в марте 2016 года. В результате перестрелки, за которой последовало задержание Абдеслама, трое полицейских были ранены.

В случае их признания виновными, двум подогреваемым грозит до 20 лет тюрьмы. По мнению истца, ассоциации жертв терроризма V-Europe, перестрелка 15 марта в брюссельском квартале Моленбек - звено в цепочке терактов от ноября 2015-го в Париже и Сен-Дени до 22 марта 2016-го в аэропорту и метро бельгийской столицы. Как сообщают бельгийские СМИ, Абдеслам не будет присутствовать при вынесении приговора.

Существует версия, что теракты в Брюсселе через через дня после 18 марта были местью за задержание Абдеслама. Специалисты считают, что выживший камикадзе парижских терактов пользуется большим авторитетом среди джихадистов Европы: так, 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим, захвативший заложников в супермаркете французского города Треб в конце марта, требовал его освобождения.