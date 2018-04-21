Фанаты празднуют день рождения Елизаветы II
Самые преданные фанаты английской королевской семьи поздравили Елизавету II с днем рождения. 21 апреля ей исполнилось 92 года. Поклонники монаршей семьи в течение нескольких дней у стен госпиталя Святой Марии в Лондоне ожидают новости о рождении третьего ребенка в семье герцога и герцогини Кембриджских - Уильяма и Кейт. По данным букмекера Уильяма Хилла, в семье внука королевы появится еще одна девочка. И среди самых вероятных имен для нее, по его мнению - Мэри, Элис и Виктория. Пара уже воспитывает сына Джорджа и дочь Шарлотту.