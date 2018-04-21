Инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетили в субботу одно из мест предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Эксперты собирали образцы для последующего проведения анализа в связи с предполагаемым использованием химоружия 7 апреля. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ОЗХО.
Инспекторы ОЗХО посетили Думу
Инспекторы ОЗХО посетили Думу
Собранные образцы будут доставлены в лабораторию организации в голландском городе Рейсвейк. Оттуда их передадут для анализа в назначенные ОЗХО лаборатории. По результатам работы эксперты подготовят доклад, который будет передан на рассмотрение государствам – участникам Конвенции о запрещении химического оружия.
Ранее ряд НПО, в том числе "Белые каски", сообщили, что 7 апреля в Думе было применено химическое оружие.
Через неделю после возможной химатаки США, Великобритания и Франция нанесли массированный удар по Сирии.