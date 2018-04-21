Южные корейцы не верят Пхеньяну

Заявление Северной Кореи о прекращении ядерных и ракетных испытаний было воспринято скептически многими южнокорейцами. В частности, они считают, что пока у их соседей не сменится режим, то верить подобным заявлениям нужно с опаской.

"Заявление - это только слова, самое главное - это смена режима. Пока в КНДР у власти диктатор, я не думаю, что мы может полностью доверять подобного рода заявлениям. Пока там не поменяется политический строй, я не верю в налаживание нормальных дипломатических отношений с Пхеньяном, как и в гарантию нашей безопасности", - заявила одна из опрошенных.

Бывший военнослужащий Южной Кореи, отслуживший 4,5 года на границе между двумя Кореями заявил:

"Мне кажется, заявлению Северной Кореи о приостановке ядерных испытаний и закрытии ядерных полигонов верить нельзя. Они двуличные и я думаю, что подобными заявлениями они хотят избежать новых проблем, связанных с международным давлением и возможными санкциями"

"Это вселяет надежду. Я думаю, это решение КНДР может улучшить отношения между севером и югом", - заявил этот мужчина.

Некоторые объясняют свое недоверие заявлению Северной Кореи тем, что они уже не раз были свидетелями многократных шагов к примирению с обеих сторон, но ни один из них не увенчался успехом.