Проблемы с налогами преследуют Роналду

Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду уклонялся от уплаты налогов, используя офшоры в Люксембурге и на острове Джерси. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. По данным издания, португалец владел долей в ряде отелей через фирму, зарегистрированную в Люксембурге. Главное же отделение компании находится на острове Джерси. При этом в бумагах значится имя не футболиста, а его доверенного лица. Однако, как пишет Der Spiegel со ссылкой на свои источники, Роналду – единственный владелец собственности.