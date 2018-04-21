Отказ КНДР от ядерных испытаний: международная реакция

В российском МИДе назвали это решение "важным шагом в направлении дальнейшей разрядки напряженности на Корейском полуострове".

МИД Китая заявил, что решение КНДР позволит урегулировать противоречия на Корейском полуострове мирным путем. А президент США Дональд Трамп написал твит, в котором назвал остановку ядерных испытаний КНДР "очень хорошей новостью".

Со своим комментарием выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш: "Когда Совет Безопасности един и проводит общую политику, это даёт результаты и сдвигает ситуацию с мёртвой точки. Сейчас, как мне кажется, Северная Корея проложила путь для мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Все это доказывает то, что дипломатия это единственный способ разрешения конфликта. Не война, а дипломатия".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини охарактеризовала отказ КНДР от ракетно-ядерных испытаний позитивным шагом на пути "к необратимой денуклеаризации, полному соблюдению международных обязательств и всех резолюций ООН.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал решение Ким Чен Ына "шагом в положительном направлении" и пообещал уделять пристальное внимание тому, чтобы оно привело к "полной и поддающейся контролю" денуклеаризации КНДР.

Руководство КНДР, в свою очередь, объяснило отказ от новых испытаний тем, что ракетно-ядерное оружие уже было успешно испытано, пообещав при этом никогда его не применять, если против страны не будет ядерных угроз или провокаций.