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Северная Корея

КНДР прекращает ракетно-ядерные испытания

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КНДР прекращает ракетно-ядерные испытания

КНДР прекращает ракетно-ядерные испытания
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KCNA/via Reuters
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КНДР прекращает испытания баллистических ракет и ядерного оружия, а также завершает работу ядерного полигона Пунгери. С таким заявлением по итогам заседания ЦК Трудовой партии Кореи выступил северокорейский лидер Ким Чен Ын. В постановлении ЦК это решение объясняется необходимостью развивать экономику страны и поддерживать диалог с соседними странами и международным сообществом.

Президент США Дональд Трамп назвал остановку ядерных испытаний КНДР "очень хорошей новостью", а премьер-министр Японии Синдзо Абэ - "шагом в положительном направлении", пообещав добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи.

В администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявили, что решение КНДР создает благоприятную атмосферу для успешного проведения межкорейского и американо-северокорейского саммитов.

МИД Китая заявил, что решение КНДР позволит урегулировать противоречия на Корейском полуострове мирным путем.

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