КНДР прекращает испытания баллистических ракет и ядерного оружия, а также завершает работу ядерного полигона Пунгери. С таким заявлением по итогам заседания ЦК Трудовой партии Кореи выступил северокорейский лидер Ким Чен Ын. В постановлении ЦК это решение объясняется необходимостью развивать экономику страны и поддерживать диалог с соседними странами и международным сообществом.
КНДР прекращает ракетно-ядерные испытания
КНДР прекращает ракетно-ядерные испытания
Президент США Дональд Трамп назвал остановку ядерных испытаний КНДР "очень хорошей новостью", а премьер-министр Японии Синдзо Абэ - "шагом в положительном направлении", пообещав добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи.
В администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявили, что решение КНДР создает благоприятную атмосферу для успешного проведения межкорейского и американо-северокорейского саммитов.
МИД Китая заявил, что решение КНДР позволит урегулировать противоречия на Корейском полуострове мирным путем.