По меньшей мере десять человек погибли и 80 пострадали в ходе протестов против реформы социального обеспечения в Никарагуа. Данные о погибших подтвердила вице-президент страны Росарио Мурильо, а также отметила, что правительство остается открытым для диалога.
Протесты в Никарагуа обострились
Протесты в Никарагуа обострились
Протесты начались в среду и обострились в пятницу. Самые серьезные столкновения полиции с демонстрантами происходят в столице Манагуа.
Отмечается, что протестующие не согласны с реформой социального обеспечения, которая увеличивает сумму отчислений работодателей и трудящихся в фонды соцстрахования. Дополнительные сборы решено было ввести на фоне финансового кризиса в стране.
По данным агентства Франс пресс, четырем независимым каналам Никарагуа власти не позволили освещать протесты.