В Германии прошёл фестиваль неонацистов

Сотни неонацистов собрались в немецком городе Остриц на фестиваль, приуроченный к дню рождения Гитлера. Мероприятие под названием «Меч и щит», в программе которого выступления музыкальных групп определённой направленности, политические дебаты и состязания по боевым искусствам, продолжалось два дня. Оно прошло впервые, что связывают с ростом активности в стране праворадикальных группировок. Помимо жителей Германии, в нём приняли участие около 300 человек из Польши, Чехии и Австрии.