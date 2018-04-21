Королеве - 92!

Британские монархи уже больше двух веков празднуют два дня рождения - настоящий и официальный. 21 апреля у Елизаветы II настоящий день рождения. Ей исполнилось 92 года. Этот день по традиции ознаменовался двумя салютами в Лондоне: в полдень в Гайд-парке выступил военный оркестр, а артиллерия дала сорок один залп из пушек, а через час со стен замка Тауэр был дан салют в шестьдесят два орудия. Тогда же в Виндзорском замке, в Гибралтаре, в городах Великобритании и в заморских территориях королевства прогремели салюты из двадцати одного орудия.