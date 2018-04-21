НБА: "Вашингтон" разгромил "Торонто"

"Вашингтон Уизардс" на своем паркете одержали уверенную победу над "Торонто Рэпторс". Третий матч серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации завершился со счетом 122:103. "Волшебники" захватили лидерство уже в первой четверти. Во втором и третьем периодах они закрепили преимущество: от противников их отделяли уже почти 20 очков. Последняя четверть на исходе игры не сказалась: она завершилась с равным счетом.