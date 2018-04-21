"Вашингтон Уизардс" на своем паркете одержали уверенную победу над "Торонто Рэпторс". Третий матч серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации завершился со счетом 122:103. "Волшебники" захватили лидерство уже в первой четверти. Во втором и третьем периодах они закрепили преимущество: от противников их отделяли уже почти 20 очков. Последняя четверть на исходе игры не сказалась: она завершилась с равным счетом.
НБА: "Вашингтон" разгромил "Торонто"
НБА: "Вашингтон" разгромил "Торонто"
Самым результативным игроком матча стал Джон Уолл из "Вашингтона". Он оформил дабл-дабл из 28 очков и 14 передач. Столько же очков принес "волшебникам" Брэдли Бил. На пять меньше – у игрока "Рэпторс" Демара Дерозана.
Сейчас счет в серии до четырех побед составляет 2:1 в пользу "Торонто". В следующий раз команды встретятся 23 апреля в Вашингтоне.