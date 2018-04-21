Известная голливудская актриса Натали Портман отказалась от поездки в Израиль на церемонию вручения ей премии "Генезис".
Натали Портман не едет в Израиль
Натали Портман не едет в Израиль
Свое решение она объяснила нежеланием "демонстрировать одобрение деятельности Биньямина Нетаньяху, который должен был выступать на церемонии". По ее словам, "жестокое обращение с теми, кто страдает от сегодняшних злодеяний, просто не соответствует моим еврейским ценностям". Она не пояснила, какие злодеяния она подразумевает. Предположительно, имеется в виду применение силы израильской армией против палестинских протестующих на границе с сектором Газа.
Актриса подчеркнула, что ее критика руководства Израиля не распространяется на страну в целом. Но в правящей партии "Ликуд" уже раздались голоса в ответ на ее демарш лишить Портман израильского гражданства.