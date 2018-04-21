Рохинджа возвращаются в Мьянму

В Мьянму возвращаются рохинджа, которые бежали прошлой осенью в Бангладеш, спасаясь от преследований со стороны властей. По данным ООН, в ходе конфликта страну тогда покинули около 700 тысяч человек, и их репатриация может растянуться на несколько лет. Многие из них по-прежнему опасаются возвращаться на родину, при этом люди отмечают, что условия жизни в Бангладеш оказались для них неприемлемыми.