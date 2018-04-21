В Мьянму возвращаются рохинджа, которые бежали прошлой осенью в Бангладеш, спасаясь от преследований со стороны властей. По данным ООН, в ходе конфликта страну тогда покинули около 700 тысяч человек, и их репатриация может растянуться на несколько лет. Многие из них по-прежнему опасаются возвращаться на родину, при этом люди отмечают, что условия жизни в Бангладеш оказались для них неприемлемыми.
Рохинджа возвращаются в Мьянму
Рохинджа возвращаются в Мьянму
«Мы были вынуждены уйти, – говорит один из беженцев, – потому что не могли остаться, не могли работать, и наша жизнь стала очень трудной. Там нам тоже не выдали удостоверений личности».
Все возвращающиеся проходят тщательную проверку миграционными службами. Власти Мьянмы и Бангладеш возлагают друг на друга ответственность за сложности, сопровождающие процесс репатриации. По данным ООН, в Мьянме по-прежнему не созданы условия, гарантирующие безопасность рохинджа. Остаётся открытым и вопрос относительно расселения людей, поскольку многие их деревни были сожжены и уничтожены.