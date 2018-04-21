Срочная новость

Срочная новость

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Всемирный день марихуаны

В Чили и Мексике Всемирный день марихуаны отметили ценители лечебного, как они считают, растения.

Облака дыма окутали одну из главных площадей Сантьяго. В этой стране марихуану разрешено использовать в терапевтических целях, но участники акции требуют полностью снять ограничения на продажу.

В Мексике же вопрос о борьбе с наркоторговлей (в этой связи и вопрос о легализации марихуаны) является одним из самых главных и обсуждаемых на предстоящих 1 июля президентских выборах.

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