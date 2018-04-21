Всемирный день марихуаны
В Чили и Мексике Всемирный день марихуаны отметили ценители лечебного, как они считают, растения.
Облака дыма окутали одну из главных площадей Сантьяго. В этой стране марихуану разрешено использовать в терапевтических целях, но участники акции требуют полностью снять ограничения на продажу.
В Мексике же вопрос о борьбе с наркоторговлей (в этой связи и вопрос о легализации марихуаны) является одним из самых главных и обсуждаемых на предстоящих 1 июля президентских выборах.