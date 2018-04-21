Новая страница в истории Кубы

Впервые за несколько десятилетий кубинский лидер не носит фамилию Кастро. Новый председатель Государственного совета Кубы, который по конституции совмещает функции главы государства и правительства, – 58-летний Мигель Диас-Канель.

По словам профессора Аурелио Алонсо, новому лидеру досталось тяжелое наследство: "Начинается новое президентство, которое будет иметь очень важное значение. Не только потому что приходит новый человек, но и потому что он получает страну в очень трудном социально-экономическом положении. У него есть программа реформ, но выполнить ее будет очень сложно".

За последние годы на Кубе произошли заметные перемены. В частности появился доступ в интернет, а в самой сети альтернативные средства массовой информации. Такие как El Toque, который уже был раскритикован новым президентом.

Говорит создатель сайта Хосе Хасан: "Несколько месяцев назад было опубликовано видео, в котором Диас-Канель заявлял, что новые альтернативные кубинские СМИ – подрывной инструмент, созданный за пределами Кубы. Такой взгляд основан на предрассудках, а не на фактах. Это возмутительно, так как показывает, что люди не понимают, что в кубинском обществе существует запрос на перемены и на информацию, которую мы распространяем".

Лидеру Кубы придется столкнуться с еще одним вызовом – новыми антикубинскими санкциями, введенными Вашингтоном.

Эктор Эстепа, Евроньюс: "Кубинцы не ждут больших перемен в первые месяцы президентства Мигеля Диаса-Канеля. В ближайшее время новый президент будет придерживаться политической программы Рауля Кастро, который остается лидером Коммунистической партии. Этот пост, по мнению многих на острове, будет играть контролирующую роль в отношении президента Диаса-Канеля".