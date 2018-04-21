Чилийские власти заявили о готовности стать посредником в переговорах между правительством Колумбии и повстанческой группировкой Армия национального освобождения (АНО). К середине мая должен был завершиться очередной раунд переговоров, которые с февраля прошлого года проходили в столице Эквадора Кито.
Переговоры между властями Колумбии и повстанцами АНО переносятся в Чили
Переговоры между властями Колумбии и повстанцами АНО переносятся в Чили
Но на прошлой неделе президент страны Ленин Морено заявил об их прекращении, обвинив группировку в террористической деятельности: «Я попросил нашего министра иностранных дел прекратить эти переговоры и отказаться от нашей роли гаранта мирного процесса, пока Армия национального освобождения не пообещает положить конец террористической деятельности. Если они продолжат эту деятельность, мы не будем выступать посредниками в переговорах».
Позднее в Эквадоре заявили, что данное решение было принято в связи со сложной ситуацией на границе с Колумбией. Недавно боевики неизвестной группировки похитили здесь трёх эквадорских журналистов, которые затем, по данным властей страны, были убиты.
АНО – леворадикальная организация, возникшая в Колумбии в 1964-м году. Её участники, в отличие от ФАРК, до сих пор не сложили оружие, но вступили с властями в переговоры, гарантами которых выступили Бразилия, Чили, Куба, Венесуэла и Норвегия.