Тысячи американцев пришли попрощаться с Барбарой Буш, супругой 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Гроб с ее телом был выставлен в епископальной церкви св. Мартина в Хьюстоне. Буши являются прихожанами этого храма.
Прощание с Барбарой Буш
Прощание с Барбарой Буш
На траурной церемонии присутствовал 93-летний Джордж Буш-старший. Он приветствовал собравшихся, находясь в инвалидном кресле.
В субботу в здании библиотеки Техасского университета A&M, которая носит имя Джорджа Буша-старшего, пройдет церемония прощания для родственников покойной. В ней примет участие также супруга нынешнего хозяина Белого Дома, Мелания Трамп. Сам Дональд Трамп отказался от посещения церемонии, чтобы не помешать родственникам повышенными мерами безопасности.