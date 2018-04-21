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Прощание с Барбарой Буш

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Прощание с Барбарой Буш

Прощание с Барбарой Буш
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Mark Burns/Office of George H.W. Bush/Pool via REUTERS
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Тысячи американцев пришли попрощаться с Барбарой Буш, супругой 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Гроб с ее телом был выставлен в епископальной церкви св. Мартина в Хьюстоне. Буши являются прихожанами этого храма.

На траурной церемонии присутствовал 93-летний Джордж Буш-старший. Он приветствовал собравшихся, находясь в инвалидном кресле.

В субботу в здании библиотеки Техасского университета A&M, которая носит имя Джорджа Буша-старшего, пройдет церемония прощания для родственников покойной. В ней примет участие также супруга нынешнего хозяина Белого Дома, Мелания Трамп. Сам Дональд Трамп отказался от посещения церемонии, чтобы не помешать родственникам повышенными мерами безопасности.

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