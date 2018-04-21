В смерти Avicii не было криминала

Полиция Омана не считает, что смерть известного шведского диджея Avicii носит криминальный характер. По словам полицейских, у них есть вся информация о том, что случилось, но они не намерены делиться ей со СМИ.

Диджей Avicii скончался в возрасте 28 лет. Он был найден мертвым в Маскате, в Омане, днем 20 апреля. Информация о причинах смерти музыканта не приводится, но известно, что Avicii в течение последних лет жизни страдал от острого панкреатита.

Авичи известен широкой публике по композициям "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". До 2016 года музыкант успел побывать во многих странах мира, в том числе в России. Но в 2014-2015 годах из-за проблем со здоровьем (в 2014 году у артиста был удален желчный пузырь - прим. ТАСС) ему пришлось отменить целый ряд концертов.

В 2016 году музыкант объявил, что продолжит писать музыку, но больше не будет выступать с концертами. В размещенном на сайте диджея обращении к поклонникам Авичи объяснил свое решение тем, что хочет "успеть сделать многое в жизни". По данным журнала "Форбс", в 2013 году Авичи входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 млн долларов.